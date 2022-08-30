رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع ريجيلون
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Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده الرسمي مع الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون، قادما من توتنهام هوتسبير.
ونشر الروخي بلانكوس، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه "سيرجيو ريجيلون أصبح بالفعل لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد، بعد الاتفاق مع توتنهام هوتسبير على ضمه حتى نهاية الموسم الحالي".
وخرج ريجيلون من حسابات مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في السبيرز، وهو ما دفع الفريق اللندني للسماح برحيل اللاعب في الوقت الحالي.
وتوجه أتلتيكو مدريد نحو التعاقد مع ظهير ريال مدريد السابق، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض رحيل البرازيلي رينان لودي، الذي انضم لصفوف نوتينجهام فورست الإنجليزي.
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