العراق يتعادل مع موريتانيا في كأس العرب للناشئين
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Alsumaria Tv
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تعادل منتخبنا للناشئين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الموريتاني بهدف لكل منهما ضمن بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الجزائر.
وسجلت موريتانيا من خلال سيدي با (د. 7) وادرك العراق التعادل عبر حسن علي (د. 68).
وكان المنتخب العراقي للناشئين، ضمن تأهله الى ربع نهائي البطولة يوم السبت الماضي، بعد الفوز على نظيره جزر القمر بهدفين لهدف.
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