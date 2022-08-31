ناد الماني يرفض 90 مليون يورو من تشيلسي

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن الثنائي الإنجليزي، تشيلسي ومانشستر سيتي، حاولا التعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول هذا الصيف.وأشارت إلى تقدم المان سيتي بعرض قيمته 80 مليون يورو نظير ضم صاحب العشرين عاما، لكنه قوبل بالرفض من لايبزيج.كما حاول تشيلسي في الأيام الماضية، الظفر بتوقيع اللاعب مقابل 90 مليون يورو، وهو ما تم مناقشته داخل لايبزيج، لكن اللاعب قرر البقاء بملعب ريد بول أرينا.وشدد أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج، في تصريحات لصحيفة بيلد، على رغبة النادي في الإبقاء على المدافع الكرواتي، ليس في الموسم الحالي فقط، بل والموسم القادم أيضا، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2026.