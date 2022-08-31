نادال يتخطى أول اختبار ببطولة أمريكا المفتوحة

ونجح نادال، المصنف الثالث عالميا، والمتوج أربع مرات في نيويورك، في تحقيق الفوز على منافسه المصنف 198 عالميا، بعدما لعب مباراة واحدة منذ إصابته في البطن قبل نصف نهائي ويمبلدون أمام الأسترالي نيك كيريوس، ليضطر للاعتذار عن عدم خوض المباراة.ولعدم خوضه هذه المباراة، يواصل نادال حصد الانتصارات في بطولات الجراند سلام هذا العام بتحقيقه للفوز الـ20 له من أصل عشرين مباراة ومتوجا بلقبي أستراليا المفتوحة ورولان جاروس.وأطاح نادال بمنافسه في لقاء استغرق ثلاث ساعات وثماني دقائق، ليلعب الخميس القادم أمام الإيطالي فابيو فونيني في الدور الثاني، الذي حقق الفوز عليه في 13 مناسبة مقابل الهزيمة أربع مرات، إحداها في فلاشينج ميدوز 2015.