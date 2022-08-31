تين هاج يعلن نهاية الميركاتو الصيفي لليونايتد ويحدد مصير رونالدو

وقال مدرب مانشستر يونايتد في تصريحات صحفية ان "صفقة دوبرافكا كانت أخر الصفقات الصيفية وبأنه لا مجال للتوقيع مع أي لاعب في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات".وتحدث تين هج عما يثار عن اقتراب رونالدو من الرحيل عن مانشستر يونايتد حيث أكد على موقف النادي بالإبقاء على النجم البرتغالي ".واضاف أن "مانشستر في حاجة لرونالدو خلال الموسم الحالي لذا فلا مجال لرحيله لأي وجهة أخرى حيث ربطت التقارير بينه وبين نابولي وتشيلسي".