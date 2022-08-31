هل يغادر نيمار حديقة الامراء الى تشيلسي؟

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن "النادي الفرنسي تواصل مع تشيلسي بخصوص صفقة محتملة للاعب البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا".وكشفت الصحيفة، أن "باريس سان جيرمان منفتح بشأن السماح لنيمار بالمغادرة قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي، مساء اليوم الأربعاء، وتم تحديد "ستامفورد بريدج" كوجهة جديدة للنجم البرازيلي".وبدا الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، يائسا بشأن ضم مهاجم جديد إلى فريقه هذا الصيف، بينما المالك تود بويلي مستعد للموافقة على المزيد من الصفقات بعد أن دفع بالفعل أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، مع وصول ويسلي فوفانا مقابل 70 مليونا.وارتبط نيمار بالانتقال إلى تشيلسي في الماضي، لكن نجم المنتخب البرازيلي تجاهل الانتقال إلى البلوز في العام 2010.وعادت التكهنات إلى الظهور الآن، على الرغم من وصف توخيل ذات مرة نيمار، بأنه "ليس من السهل إدارته" خلال فترة عمله كمدرب لفريق باريس سان جيرمان.سان جيرمان على استعداد للسماح لنيمار بالرحيل، على الرغم من تمتع المهاجم ببداية مذهلة للموسم، ففي 5 مباريات فقط، سجل لاعب برشلونة السابق 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي.لكن باريس سان جيرمان، حذر بشأن قوانين اللعب المالي النظيف، بعد صرف الأموال على ضم فيتينيا ونونو مينديز وفابيان رويز وريناتو سانشيز ونوردي موكيلي هذا الصيف، كما جدد النادي تعاقده مع كيليان مبابي.