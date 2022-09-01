برشلونة يقرر التخلص من أحد نجومه

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الأمر يتعلث بالظهير الأيسر جوردي ألبا، حيث تم التوصل لاتفاق بين برشلونة وإنتر ميلان بشأن إعارة النجم الإسباني للفريق الإيطالي.وأضافت الصحيفة: "سيدفع برشلونة 60% من راتب ألبا خلال الإعارة، وحتى الآن لم يمنح اللاعب موافقته، وسيعقد صباح اليوم الخميس جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز".وتابعت: "ألبا شعر بأنه سيتم البحث له عن مخرج، خاصة حال إتمام التعاقد مع ماركوس ألونسو من تشيلسي، بجانب اعتماد تشافي على بالدي في آخر مباراتين في الليجا، وسيتوجب على اللاعب حسم قراره رغم رغبته في البقاء".وأشارت الصحيفة، إلى أن روبن جوسينس ظهير إنتر ميلان على أعتاب الانتقال للبوندسليجا، ولذلك تم الاتجاه لضم جوردي ألبا لتعويضه.