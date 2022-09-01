تعرف على موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الكبرى
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السومرية نيوز – رياضة
ذكرت شبكة CBS الأمريكية، موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذي سيتم في ساعات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.
على عكس البداية، ستكون نهاية سوق الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى في نفس اليوم، حيث سيكون اليوم الأخير في الميركاتو الخاص بها جميعًا هو الخميس 1 سبتمبر/ أيلول 2022.
لكن مواعيد غلق سوق انتقالات اللاعبين سيكون مختلفًا خلال هذا اليوم، حيث ينتهي في الدوري الإيطالي والدوري الألماني في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العراق، ويُسدل الستار عنه في الدوري الإسباني عند منتصف الليل، وفي الدوري الإنجليزي والفرنسي يُغلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد دخول اليوم التالي.
واختتمت الشبكة أن مانشستر يونايتد سجل الصفقة الأعلى حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أنفق ما يقرب من 100 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي.
فهل نشهد في الساعات الأخيرة لهذا اليوم صفقات وانتقالات مفاجئة؟... لنتابع
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