أرتور ميلو من يوفنتوس إلى ليفربول على سبيل الإعارة
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السومرية نيوز - رياضة
انتقل البرازيلي أرتور ميلو من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى ليفربول الإنكليزي على سبيل الإعارة.
وكان لاعب الوسط الدولي البرازيلي البالغ 26 عاماً انتقل إلى يوفنتوس في شهر يونيو/حزيران من العام 2020 قادماً من برشلونة حيث دافع عن ألوان الفريق الكتالوني بين عامي 2018 و2020.
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