أرتور ميلو من يوفنتوس إلى ليفربول على سبيل الإعارة

السومرية نيوز - رياضة

انتقل البرازيلي أرتور ميلو من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى ليفربول الإنكليزي على سبيل الإعارة.



وكان لاعب الوسط الدولي البرازيلي البالغ 26 عاماً انتقل إلى يوفنتوس في شهر يونيو/حزيران من العام 2020 قادماً من برشلونة حيث دافع عن ألوان الفريق الكتالوني بين عامي 2018 و2020.

