نقل تصفيات اسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى - عاجل
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431071-637976248818527537.jpg
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز ـ رياضة
قررَ الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم، اليوم الخميس، نقلَ التصفيات المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب المُزمع إقامتها في البصرة إلى دولةٍ أخرى.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، إن "الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم قرر نقلَ التصفيات المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب المُزمع إقامتها في البصرة من ٩/١٤ ولغاية ٢٠٢٢/٩/١٨ من البصرة إلى دولةٍ أخرى على خلفيةِ الأحداث الأخيرةِ التي جرت في البلد".
وأضاف، أن "الاتحاد الآسيويّ سوف يعلنُ الدولةَ المُستضيفة للتصفياتِ في وقتٍ يحددُ لاحقاً".
ويذكرُ أن مجموعة مُنتخبنا للشبابِ تضمُ منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المُشاركةِ في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي