نجم ريال مدريد يتعرض لحادث سرقة

وبحسب صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، فإن محاولة الاعتداء على منزل نجم ريال مدريد، حيث حاول شخصان مسلحان بقضبان حديدية دخول المنزل.وأضافت الصحيفة: "لكن كاميرات المراقبة رصدتهما، مما أحبط نواياهما وغادرا، وخلال وقت محاولة اقتحامهما المنزل لم يكن كارفاخال موجودا".يذكر أن هذه المحاولة تأتي بعد أيام قليلة من حادث السطو المسلح الذي تعرض له الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة وعائلته، وتلقى سلسلة من الضربات التي أدت إلى كسر فكه.