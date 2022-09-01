ودياً.. العراق يواجه المكسيك بعد شهرين
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-431119-637976383339171518.jpg
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز ـ رياضة
اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواجهة المنتخب الوطني العراقي نظيره المكسيكي بعد شهرين.
وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، ان "المنتخب العراقي الوطني سيلاعبُ نظيره المكسيكي ودياً في إسبانيا بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٩)".
وأنهى المنتخب العراقي مشواره في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، من فوز واحد و6 تعادلات و3 خسائر.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي