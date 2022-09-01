ودياً.. العراق يواجه المكسيك بعد شهرين

السومرية نيوز ـ رياضة



اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مواجهة المنتخب الوطني العراقي نظيره المكسيكي بعد شهرين.



وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، ان "المنتخب العراقي الوطني سيلاعبُ نظيره المكسيكي ودياً في إسبانيا بتاريخ (٢٠٢٢/١١/٩)". وأنهى المنتخب العراقي مشواره في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، من فوز واحد و6 تعادلات و3 خسائر.