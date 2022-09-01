بعد الثلاثية الاخيرة.. السيتي يغازل نجمه هالاند بـ "اغنية مصرية"

وعلق نادى مانشستر على الصورة بكلمات من اغنية مغني الرابر المصري ويجز حيث قال:" في اللي نفسه يبقى رقم واحد و مش جاي معاه ان انا لسا عايش"وفى واقعة غريبة، تعرض تمثال الفتى الذهبى النرويجى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى للسرقة فى مدينة براين النرويجية.ونحت التمثال الذى نصب فى مسقط رأس هالاند من جذع شجرها طولها 3 أمتار ووزنها يبلغ طنًا، وأنفق رجل الأعمال تورى سيفرتسن 10آلاف إسترلينى لصنع التمثال تكريمًا للنجم النرويجى.وكلّف نحات الخشب الشهير "كيتل بارين" بنحت التمثال من جذع شجرة عمرها 100 عام، فيما استغرقت صناعته عامًا كاملًا.وكشف موقع observatorial أن لصًا غير معجب بالتمثال قرر التخلص منه وخصوصًا أنه أثار انتقادات لعدم شبهه بمهاجم مانشستر سيتى.وقال الموقع إن رجل الأعمال "تورى سيفرتسن"، كان يخطط لبيع التمثال بمزاد علنى يخصص ريعه لتمويل مستشفى فى تنزانيا وقال "سيفرتسن" إن كثيرين اشتكوا من كون التمثال قبيحًا مقارنة بوسامة هالاند لكنه يشعر بالصدمة من سرقته.وأوضح أنه رغم أن التمثال لم يحظ بإعجاب كثيرين لكنه كان عملًا فنيًا وليس تجسيدا واقعيًا لنجم مانشستر سيتى لافتًا إلى أنه فخور به وأقام التمثال تكريمًا له.