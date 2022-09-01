وطني الناشئين ينهي استعداداته لمواجهة السعودية في كأس العرب
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Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
انهى منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الخميس، اخر وحدة تدريبية استعداداته لمواجهة نظيره السعودي ضمن بطولة كأس العرب في الجزائر.
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منتخبنا الوطني للناشئين يخوض، آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة نظيره السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون ١٧ سنة".
واضاف ان "المباراة ستقام، غداً الجمعة، بملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد".
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