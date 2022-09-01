تعرف على صفقات اللحظات الأخيرة للميركاتو الصيفي

حيث أنهى برشلونة الإسباني عقد مهاجمه الدنماركي مارتن برايثويت، الذي من المتوقع انتقاله بشكل كبير للجار اللدود إسبانيول.بينما في فرنسا، أكمل عبدو ديالو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، انتقاله إلى لايبزيج الألماني لبدء تحدٍ جديد معه.واستفادت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة كبيرة من رحيل العديد من نجوم سان جيرمان، حيث تعاقد فولهام مع ليفين كورزاوا على سبيل الإعارة، في حين أعاد إيفرتون اللاعب السنغالي إدريسا جاي إلى ميرسيسايد بعد ثلاث سنوات من مغادرته إلى العاصمة الفرنسية.وقال جاي: "ليس هناك شعور أفضل من العودة إلى الدار. لقد تابعت الفريق كل أسبوع وشاهدت كيف يلعبون. بالنسبة لي، لا يوجد مكان أفضل من إيفرتون، ولهذا اخترت العودة إلى هنا".كما تعاقد فولهام أيضا مع البرازيلي ويليان، صانع ألعاب تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين السابق في صفقة انتقال مجانية.وأبرم نوتنيجهام فورست الصفقة رقم 19 في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تعاقد مع الفرنسي ويلي بولي، لاعب وولفر هامبتون الإنجليزي، في حين لم يمانع ساوثهامبتون رحيل لاعبه جاك ستيفنز، عبر الساحل الجنوبي للانضمام إلى بورنموث على سبيل الإعارة.ويسابق آرسنال الزمن لضم دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا، في الساعات الأخيرة من نافذة الانتقالات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من فوز الفريق اللندني (2-1) على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، أمس الأربعاء.في المقابل، نجح تشيلسي في إنهاء إحدى قصص النافذة الطويلة، حيث ضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من برشلونة الإسباني، في صفقة تبادلية حيث انتقل مكانه ماركوس ألونسو، لاعب الفريق الإنجليزي إلى ملعب (كامب نو)، كجزء من تلك الصفقة.ورغم ذلك، قرر جواو بيدرو البقاء مع فريقه واتفورد، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، رغم اهتمام نيوكاسل وإيفرتون، الناشطين بالدوري الممتاز، بالحصول على خدماته هذا الصيف.من ناحية أخرى، انتقل جوليان فيجل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي.في المقابل، ضم أياكس أمستردام لاعب الوسط النمساوي فلوريان جريلتش، في الوقت الذي رفض فيه حامل لقب الدوري الهولندي الاستغناء عن الثنائي إدسون ألفاريز ومحمد قدوس لتشيلسي وإيفرتون، على الترتيب.ورحل كرزيستوف بياتيك عن الدوري الألماني، تاركًا فريق هيرتا برلين للانتقال إلى ساليرنيتينا الإيطالي، وأعقبه الشاب البلجيكي آستر فرانكس، الذي أنهى مسيرته مع فولفسبورج الألماني، لينضم إلى ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة.وفي إسبانيا، انضم لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى فريق إيبار، المنافس بدوري الدرجة الثانية، في صفقة انتقال حر، بعد مغادرته فريق رايو فايكانو، فيما انضم إليكس موريبا، لاعب لايبزج الألماني إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة.وأنهى الفريق الأندلسي، الذي يقوده المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو صفقاته الصيفية بالتعاقد مع الهولندي جاستن كلويفرت من روما الإيطالي، بعد انهيار مفاوضات اللاعب للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.ونجح ميلان في الساعات الأخيرة، في حسم صفقة الأمريكي سيرجينو ديست، لاعب برشلونة الإسباني، التي باتت وشيكة.كما شارك ريال سوسيداد في الصفقات المتأخرة، حيث تعاقد مع عمر صادق، مهاجم تينيريفي الإسباني، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب النيجيري بديلاً للسويدي ألكسندر إيزاك، الذي رحل عن النادي الباسكي هذا الصيف للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.