اليوم.. منتخب الناشئين يواجه السعودي في ربع نهائي كأس العرب
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السومرية نيوز - رياضة
يواجه منتخبنا الوطني للناشئين في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، نظيره السعودي على ملعب مستغانم في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب دون 17 عاماً الجارية حالياً في مدينة وهران الجزائرية.
وأجرى منتخب الناشئين آخر وحدة تدريبية له يوم أمس الخميس بوتيرة متصاعدة ومعنويات عالية قبل مواجهة المنتخب السعودي.
وكان منتخب الناشئين قد تصدر مجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد وعلى جزر القمر بنفس النتيجة وتعادل مع موريتانيا بهدف لكل منهما.
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