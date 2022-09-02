اليوم.. منتخب الناشئين يواجه السعودي في ربع نهائي كأس العرب

وأجرى منتخب الناشئين آخر وحدة تدريبية له يوم أمس الخميس بوتيرة متصاعدة ومعنويات عالية قبل مواجهة المنتخب السعودي.وكان منتخب الناشئين قد تصدر مجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد وعلى جزر القمر بنفس النتيجة وتعادل مع موريتانيا بهدف لكل منهما.