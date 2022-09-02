في الساعات الأخيرة للميركاتو.. جوارديولا يرفض نيمار

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عرض باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي التعاقد مع نيمار، لكن جوارديولا رفض العرض ولم يرغب في ضم النجم البرازيلي".وأضافت الصحيفة: "على الرغم من بداية نيمار الجيدة للموسم، وتأكيده على البقاء في باريس، لكن النادي الفرنسي لم يكن لديه أي تردد بشأن عرضه على السيتي".وتابعت: "العلاقة بين نيمار ومبابي، خاصة بعد تجديد عقد الأخير، كانت الدافع وراء قرار إدارة باريس بعرض نيمار على السيتي، لتجنب المشاكل في غرفة تبديل الملابس".وأشار التقرير، إلى أن السيتي رغم معرفته بجودة نيمار، لكن لم يكن هناك أي نية لإبرام الصفقة، نظرا لوجود مهاجم مميز مثل هالاند، بجانب التأثيرات المحتملة على غرفة الملابس حال تم ضم البرازيلي.