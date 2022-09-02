السومرية تنشر تشكيلة ناشئة العراق لمواجهة السعودية
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Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، التشكيلة الأساسية لمنتخب ناشئة العراق لمواجهة نظيره السعودي ضمن الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية والتي ستنطلق في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم.
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