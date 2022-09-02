العراق يودع بطولة العرب للناشئين بعد هزيمة ثقيلة من السعودية
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Alsumaria Tv
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تعرض منتخب ناشئة العراق، اليوم الجمعة، لخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على يد المنتخب السعودي، ليودع بذلك بطولة كأس العرب (دون 17 عاما) المقامة في الجزائر.
وسجل العراق أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب حسن علي، ثم عادلت السعودية عبر نواف الجدعاني في الدقيقة 28، قبل أن يضاعف النتيجة اللاعب طلال حاجي في الدقيقة 45+ 2.
وفي شوط المباراة الثاني، سجلت السعودية الهدف الثالث عبر طلال حاجي في الدقيقة 58، وجاء هدف الختام في الدقيقة 67 عبر اللاعب طلال حاجي.
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