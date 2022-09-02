برشلونة يتعاقد رسميا مع ماركوس ألونسو

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا، مساء اليوم ، قال فيه إنه وقّع عقدًا مع ألونسو لمدة عام واحد، ينتهي في الصيف المقبل.وأشار برشلونة في بيانه إلى أن "العقد مع ألونسو يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة "50 مليون يورو".وكشف برشلونة أنه "سيقوم بتقديم اللاعب خلال الأيام المقبلة".وألونسو البالغ من العمر 31 عامًا، انضم للبارسا، بعد تجربة مع تشيلسي استمرت 6 سنوات، وتألق بها بشكل كبير.وقال تشافي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن "ناديه بذل جهدًا كبيرًا" في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبرم برشلونة العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية".