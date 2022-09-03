أبرزها ديربي ميلانو.. مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةإيفرتون X ليفربول – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumبرينتفورد X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumنيوكاسل يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premiumنوتنجهام X بورنموث – الساعة 4 عصراتوتنهام X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوولفرهامبتون X ساوثهامتون – الساعة 4 عصراتشيلسي X وست هام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumأستون فيلا X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةريال مايوركا X جيرونا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1ريال مدريد X ريال بيتيس – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1ريال سوسييداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإشبيلية X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةفيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1ميلان X انتر ميلان – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1لاتسيو X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيباير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 3:30 عصرايونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 3:30 عصرافولفسبورج X كولن – الساعة 3:30 عصرابوخوم X فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصراشتوتجارت X شالكه 04 – الساعة 3:30 عصراآينتراخت فرانكفورت X لايبزيج – الساعة 6:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيأوكسير X مارسيليا – الساعة 5 مساءليون X أنجيه – الساعة 7 مساءنانت X باريس سان جيرمان – الساعة 9 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيسيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 6:15 مساءإسطنبول باشاك شهير X ألانياسبور – الساعة 6:15 مساءفناربخشة X قيصري سبور – الساعة 8:45 مساءجيرسونسبور X قونيا سبور – الساعة 8:45 مساءمواعيد مباريات دوري السوبر اليونانيباس لاميا X أستيراس تريبوليس – الساعة 4:45 مساءأولمبياكوس X لونيكوس – الساعة 6 مساءباناثينايكوس X ليفادياكوس – الساعة 7:30 مساء