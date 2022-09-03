أبرزها ديربي ميلانو.. مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X ليفربول – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
برينتفورد X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد X كريستال بالاس – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
نوتنجهام X بورنموث – الساعة 4 عصرا
توتنهام X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
وولفرهامبتون X ساوثهامتون – الساعة 4 عصرا
تشيلسي X وست هام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
أستون فيلا X مانشستر سيتي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X جيرونا – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X ريال بيتيس – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
إشبيلية X برشلونة – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فيورنتينا X يوفنتوس – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X انتر ميلان – الساعة 6 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
لاتسيو X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 3:30 عصرا
يونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 3:30 عصرا
فولفسبورج X كولن – الساعة 3:30 عصرا
بوخوم X فيردر بريمن – الساعة 3:30 عصرا
شتوتجارت X شالكه 04 – الساعة 3:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X لايبزيج – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أوكسير X مارسيليا – الساعة 5 مساء
ليون X أنجيه – الساعة 7 مساء
نانت X باريس سان جيرمان – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 6:15 مساء
إسطنبول باشاك شهير X ألانياسبور – الساعة 6:15 مساء
فناربخشة X قيصري سبور – الساعة 8:45 مساء
جيرسونسبور X قونيا سبور – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات دوري السوبر اليوناني
باس لاميا X أستيراس تريبوليس – الساعة 4:45 مساء
أولمبياكوس X لونيكوس – الساعة 6 مساء
باناثينايكوس X ليفادياكوس – الساعة 7:30 مساء