في اليوم الأخير من الميركاتو.. تشيلسي خطف صفقة ليفربول

وأعلن تشيلسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية عن ضم السويسري الدولي لتدعيم خط الوسط تحت قيادة المدير الفني، توماس توخيل.وبحسب التقرير والصحفي، جيانلوكا دي مارزيو، فإن ليفربول كان يحاول التعاقد مع زكريا إلى قلعة "أنفيلد" قبل غلق السوق، لكن في النهاية، انتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة مع وجود خيار الشراء.اهتمام ليفربول بضم دينيس زكريا لم يكن له علاقة بالتعاقد مع لاعب يوفنتوس الآخر، آرثر ميلو، إذ كان يخطط الريدز ومدربهم، يورجن كلوب، للتعاقد مع السويسري أيضًا لكن فشلوا في ضمه.من بين الأسماء الأخرى التي كان يضعها ليفربول ضمن قائمته هو دوجلاس لويز من أستون فيلا بالإضافة إلى موسيس كايسيدو من برايتون وأخيرًا روبن نيفيز من ولفرهامبتون.