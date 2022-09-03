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هالاند يغرد منفردًا.. تعرف على ترتيب هدافي "البريميرليغ" قبل الجولة السادسة

رياضة

2022-09-03 | 05:03
هالاند يغرد منفردًا.. تعرف على ترتيب هدافي "البريميرليغ" قبل الجولة السادسة
1,145 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
شهدت منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تألق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وصيام المصري محمد صلاح نجم ليفربول للمباراة الثانية تواليا.

وقاد هالاند فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق فوز ساحق على ضيفه نوتينغهام فورست بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق (12، 23، و38).

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح إيرلينغ هالاند أول لاعب يسجل 9 أهداف في شهر أغسطس ضمن منافسات "البريمير ليغ" ليحطم بذلك رقم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 8 أهداف خلال 26 مباراة.

كما أصبح النجم النرويجي أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه اللاعبان المعتزلان الإنجليزي ميكي كوين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وأحرز هالاند (22 عاما) الثلاثية الثانية "هاتريك" له على التوالي، بعد ثلاثيته في مرمى كريستال بالاس (4-2) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

بينما صام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز، عند التهديف للمباراة الثاني على التوالي، بينما لم يفتتح الهداف الآخر للموسم الماضي، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، سجله التهديفي حتى الآن.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة الخامية:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

2- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 5 أهداف

3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

3- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

3- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 4 أهداف

6- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 3 أهداف

6- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 3 أهداف

6- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف

6- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 3 أهداف

6- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 3 أهداف

6- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف

6- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 3 أهداف

13- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 3 أهداف

13- الأرجنتيني جوليان ألفاريز(مانشستر سيتي) – هدفان

13- الإنجليزي بيليندا جوشوا داسيلفا (برينتفورد) – هدفان

13- البرتغالي فابيو كارفاليو (ليفربول) – هدفان

13- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – هدفان

13- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – هدفان

13- الإنجليزي أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – هدفان

13- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – هدفان

13- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – هدفان

13- المصري محمد صلاح (ليفربول) – هدفان

13- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) – هدفان

13- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – هدفان

13- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – هدفان
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