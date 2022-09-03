هالاند يغرد منفردًا.. تعرف على ترتيب هدافي "البريميرليغ" قبل الجولة السادسة

وقاد هالاند فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق فوز ساحق على ضيفه نوتينغهام فورست بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" في الدقائق (12، 23، و38).ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح إيرلينغ هالاند أول لاعب يسجل 9 أهداف في شهر أغسطس ضمن منافسات "البريمير ليغ" ليحطم بذلك رقم النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الذي سجل 8 أهداف خلال 26 مباراة.كما أصبح النجم النرويجي أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له بالدوري، محطما بذلك الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه اللاعبان المعتزلان الإنجليزي ميكي كوين والأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة مانشستر سيتي السابق، برصيد 8 أهداف لكل منهما.وأحرز هالاند (22 عاما) الثلاثية الثانية "هاتريك" له على التوالي، بعد ثلاثيته في مرمى كريستال بالاس (4-2) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.بينما صام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والموسم الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز، عند التهديف للمباراة الثاني على التوالي، بينما لم يفتتح الهداف الآخر للموسم الماضي، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير، سجله التهديفي حتى الآن.وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة الخامية:1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 9 أهداف2- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 5 أهداف3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف3- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 4 أهداف3- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 4 أهداف6- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 3 أهداف6- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 3 أهداف6- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) – 3 أهداف6- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 3 أهداف6- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 3 أهداف6- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 3 أهداف6- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 3 أهداف13- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 3 أهداف13- الأرجنتيني جوليان ألفاريز(مانشستر سيتي) – هدفان13- الإنجليزي بيليندا جوشوا داسيلفا (برينتفورد) – هدفان13- البرتغالي فابيو كارفاليو (ليفربول) – هدفان13- الإنجليزي أنتوني جوردون (إيفرتون) – هدفان13- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – هدفان13- الإنجليزي أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – هدفان13- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – هدفان13- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – هدفان13- المصري محمد صلاح (ليفربول) – هدفان13- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد) – هدفان13- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – هدفان13- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – هدفان