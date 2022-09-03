ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته في الليغا
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Alsumaria Tv
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واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
واستفاد ريال مدريد، من الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، حيث سجلا هدفي الملكي في الدقيقتين 9 و65، بينما أحرز سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس في الدقيقة 17.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الثاني.
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