توتنهام يهزم فولهام ويعادل رقمه التاريخي

وسجل هدفي توتنهام في مباراة اليوم إيميل إيمريك هويبيرج وهاري كين، بينما سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الضيوف الوحيد.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، يمتلك توتنهام 14 نقطة من ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (4 انتصارات وتعادلين).وأشارت الشبكة إلى أن هذا العدد من النقاط هو أعلى رصيد وصل له توتنهام تاريخيا، في مثل هذه المرحلة من الموسم، منذ موسم 2016-17.جدير بالذكر، أن توتنهام نجح خلال هذا الموسم في احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، كأعلى ترتيب وصل له الفريق طوال تاريخه.