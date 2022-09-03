برشلونة وصيف الليجا بعد هزيمة اشبيلية

وسجل أهداف برشلونة، رافينيا وليفاندوفسكي وإريك جارسيا في الدقائق (21 و36 و50).وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 10 في وصافة جدول ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد إشبيلية عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.فيما رفع النجم البولندي ليفاندوفسكي رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي الليجا، بجوار إياغو إسباس نجم سيلتا فيغو، ثم يأتي خلفهما بورخا نجم ريال بيتيس، ولديه 4 أهداف، ثم ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد، وكريم بنزيما نجم ريال مدريد، وزميله فينسيوس جونيور، ولكل منهم 3 أهداف.