أنس جابر تواجه "عقدةً تاريخيةً" في مباراتها المرتقبة ببطولة أمريكا للتنس

وتفوقت أُنس جابر، المصنفة الخامسة عالميا، على شيلبي روجرز أمل أمريكا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3 لتتأهل إلى الدور الرابع من البطولة للمرة الأولى في تاريخها.في المقابل، بلغت كوديرميتوفا المرحلة ذاتها بعد فوزها على دالما جالفي من المجر، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-0.ستكون أنس جابر على موعد مع لقاء كوديرميتوفا للمرة الرابعة في تاريخها خلال السنوات الماضية.المثير أن كوديرميتوفا تمثل عقدة تاريخية بالنسبة لأنس جابر، التي خسرت أمامها في الـ3 مباريات السابقة، دون أن تحقق أي انتصار على كافة الأصعدة.المباراة الأولى بين اللاعبتين أقيمت في دور الـ32 لبطولة موسكو 2019، وفاز بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.المباراة الثانية أقيمت في بطولة هيرتوجنبوش الهولندي، وانتهت بنفس النتيجة بواقع 6-3 و6-4.أما التحدي الثالث والأخير بينهما حتى الآن، أقيم في بطولة سان خوسيه الأمريكية للتنس 2022 ذات الـ500 نقطة، وخسرت أنس جابر بمجموعتين أيضا بواقع 7-6 و6-2.وموعد مباراة أنس جابر المقبلة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هو 4 فجرا يوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة صباحا بتوقيت أبوظبي.