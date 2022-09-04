كريم بنزيما يختفي عن الفضاء الإلكتروني.. ما القصة؟

السومرية نيوز – رياضة

فاجأ النجم الفرنسي كريم بنزيما متابعيه باختفائه عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من فوز فريقه ريال مدريد 2-1 على ريال بيتيس، مساء السبت 3 سبتمبر/ أيلول، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وفوجئت جماهير ريال مدريد بإغلاق الحسابات الرسمية لبنزيما عبر موقعي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تويتر" حيث لم يصدر اللاعب الفرنسي أو ريال مدريد أي تعليق على ما حدث.



وانقسمت الجماهير بين مؤكد أن حسابات بنزيما قد تعرضت للاختراق، أو أنه أغلقها لسبب غير معلن يمكن الكشف عنه خلال الساعات المقبلة.

وقالت صحيفة آس ان "هناك فرضيتان محتملتان لإغلاق حسابات بنزيما، الأولى أنه قام بتعطيلها بنفسه لاستيائه من أدائه السيئ منذ بداية الدوري، والثانية تم اختراق حساباته".