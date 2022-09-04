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والد هالاند يكشف سبب عدم التعاقد مع ريال مدريد

رياضة

2022-09-04 | 10:54
والد هالاند يكشف سبب عدم التعاقد مع ريال مدريد
676 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
التزم النرويجي ايرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي وبطل الموسم الماضي، الصمت ورفض التعليق على سبب رفضه الانتقال إلى نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني وبطل الدوري وأبطال أوروبا الموسم الماضي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت بداية الشهر الجاري، لكن والده كشف أسباب تفضيل السيتي على النادي الملكي.

أبدت العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد رغبتها بالتعاقد مع هالاند لكنه فضل التعاقد مع مانشستر سيتي الذي دفع الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند وقيمته 75 مليون يورو.
 
لماذا فضَّل هالاند الانتقال إلى السيتي على حساب مدريد؟
وبثت شبكة فيابلاي "Viaplay" التلفزيونية السويدية حوارًا مع هلاند ووالده، وكان محوره رفض النرويجي الانتقال إلى ريال مدريد رغم اهتمام النادي الإسباني بخدماته، حيث
 
وجهت الشبكة سؤالًا صريحًا للنجم النرويجي، جاء على النحو التالي: "كيف يمكنك أن تقول لا لنادٍ أسطوري مثل ريال مدريد؟" ليصمت هالاند لعدة ثوانٍ، ويرد بعدها: "سؤال جيد، لا يمكنك قول لا لنادٍ مثل ريال مدريد".
 
أما والده رد على السؤال بشفافية أكبر وكشف عن العديد من الحقائق حيث قال: "كان لدينا معيار قبل الاختيار، من يحتاج أكثر للتعاقد مع مهاجم صريح في مركز 9؟ مانشستر سيتي كانت له الأولوية، الخيار المثالي بالنسبة إلينا".
 
وأضاف: "كان ريال مدريد يأتي في مرتبة أقل بالنسبة إلينا بسبب وجود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، كذلك فكرنا في هل سينجحون في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي؟".
 
يذكر أن النجم النرويجي يتصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليغ برصيد 10 أهداف، وانضم إلى قائمة من 6 أسماء استطاعت تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين بعد أن سجل أمام كريستال بالاس ونوتينغهام فورست، وتضم القائمة أيضًا الإنجليزيين ليس فيرديناند وإيان رايت وواين روني وهاري كين، والفرنسي تيري هنري.

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