اليونايتد يلحق بأرسنال هزيمته الاولى في البريميرليج

تمكن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الاحد، من الحاق الخسارة الاولى بضيفه أرسنال هذا الموسم، بتغلبه عليه 3-1 ، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 اتنصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.

وأحرز أهداف يونايتد كل من أنتوني (35) وماركوس راشفورد (66 و75)، فيما أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد (60).وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 اتنصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.