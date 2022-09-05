لأول مرة.. أنس جابر تتأهل لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وستلتقي أنس، وصيفة بطلة ويمبلدون، مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش غير المصنفة من أجل مقعد بالمربع الذهبي.وتأخرت أنس 5-2 في انطلاقة قوية لكوديرميتوفا (18 عاما) في آخر مباراة باليوم في استاد آرثر آش.لكن أنس (28 عاما) بدأت تسيطر من الخط الخلفي وبعد التعادل 5-5 حسمت المجموعة في الشوط الفاصل.

وتعين على اللاعبة التونسية، التي خسرت أمام إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون، القتال للتحكم في الإرسال في بداية المجموعة الثانية ثم كسرت إرسالا محوريا في الشوط الرابع لتمضي بثبات نحو حسم اللقاء.وأخفقت كوديرميتوفا في ضربة أمامية لترتكب الخطأ السهل 24 وتحقق أنس أول انتصار في أربع محاولات ضد اللاعبة الروسية.وقالت أنس في مقابلة بالملعب، "كانت مباراة صعبة جدا، يمكنكم رؤية ذلك، في البداية تقدمت (كوديرميتوفا) 5-2 ومن الصعب جدا اللعب أمامها، هذا أحبطني لكن كان يجب أن أتقبل الأمر وأواصل البناء وفي النهاية تغير كل شيء بسرعة".وأضافت، "أتمنى أن أواصل اللعب بهذه الطريقة أمام أيلا".وتفوقت تومليانوفيتش على الروسية ليودميلا سامسونوفا لتبلغ دور الثمانية لأول مرة في الملاعب الصلبة بنيويورك.وتابعت أنس، "تلعب أيلا بشكل رائع وأعرف أن المواجهة ستكون شاقة بدنيا وستضرب كرات قوية لذا يجب أن أكون مستعدة بدنيا".