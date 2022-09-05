حقيقة رفض تشيلسي لضم نيمار

وزعمت تقارير أن سان جيرمان عرض خدمات نيمار على تشيلسي ومانشستر سيتي في نهاية الميركاتو، لكن أندية البريميرليج رفضت ضم اللاعب البرازيلي.ووفقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فإن تشيلسي من كان مهتمًا بضم نيمار، وحاول حسم الصفقة، لكن إدارة سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب البرازيلي.وكان تشيلسي تعاقد مع بيير إيميريك أوباميانج من برشلونة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.وتزعم العديد من التقارير بوجود توتر في العلاقة بين نيمار وزميله كيليان مبابي منذ الموسم الماضي، وأن اللاعب الفرنسي طالب الإدارة الباريسية ببيع راقص السامبا.يذكر أن عقد نيمار مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.