العراقي دوسكي يسجل أسرع أهداف الدوري التشيكي (فيديو)

نجح اللاعب العراقي، دوسكي، في تسجيل أسرع أهداف الدوري التشيكي، هذا الموسم.وأحرز دوسكي الهدف لمصلحة فريقه سلوفاكو في مرمى سلافيا براغ، بعد مرور 13 ثانية فقط من صافرة البداية، بعد تمريرة طويلة استقبلها الدولي العراقي، وسددها بقوة على يمين الحارس.وتعاقد نادي سلوفاكو التشيكي، هذا الصيف، مع الظهير العراقي دوسكي، قادما من واكر إنسبروك النمساوي.ودعم بطل كأس التشيك، صفوفه بالعراقي دوسكي، قبل انطلاق مشواره في الدوري الممتاز، وكذلك دوري المؤتمر الأوروبي.وسبق لميرخاس دوسكي، تقديم مستويات مميزة مع الأولمبي العراقي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.