تشيلسي يجدد عقد نجمه حتى 2027

وقال تشيلسي، في بيان رسمي: "يسر النادي الإعلان عن توقيع ريس جيمس على عقد جديد مدته خمس سنوات".من جانبه قال تود بويلي، رئيس تشيلسي: "نحن سعداء لمنح ريس عقد جديد طويل الأجل في النادي، إنه لاعب رائع، ونتطلع جميعا لمشاهدته أثناء مواصلة التطور في ستامفورد بريدج ".وصرح ريس جيمس: "انا في قمة السعادة بعقدي الجديد وأنا ممتن للجماهير والمالك الجديد وجميع المساهمين في النادي. لا أطيق الانتظار لأرى ما يخبئه المستقبل، وأنا متأكد بأن سيكون لدينا فرصة للفوز بالعديد من الألقاب".واختتم: "لقد نشأت وأنا أشجع هذا النادي وأنا هنا منذ أن كنت في السادسة من عمري. لقد جددت عقدي لأن هذا النادي الذي أريد أن أكون فيه. أود أن أتقدم بشكر خاص للجماهير.. أنا هنا لأبقى ولدينا مستقبل مشرق في النادي".