رافضاً الاستسلام.. ميونخ يواصل مساعي ضم نجم توتنهام

وزعمت العديد من التقارير بأن بايرن ميونخ حاول ضم كين خلال الميركاتو الصيفي المنصرم.وينتهي عقد كين مع السبيرز في صيف 2024، ولم يوافق على عروض التجديد حتى الآن.ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مسؤولي بايرن طلبوا من كين تأجيل التوقيع على عقد جديد مع توتنهام، لتسهيل نقله إلى "أليانز أرينا".وكشفت الصحيفة البريطانية أن بايرن يخطط لحسم الصفقة في الصيف المقبل، قبل عام واحد من انتهاء عقد كين مع السبيرز.وعلق حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على هذه الأنباء لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، قائلًا: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".