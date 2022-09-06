"ليست رائعة".. مبابي يكشف طبيعة علاقته مع نيمار

وفي تصريحات نقلها موقع "غول"، تطرق مبابي للأمر لأول مرة وقال إن "هناك احتراما متبادلا بيني وبين نيمار"، لكن "العلاقة بيننا ليست رائعة دائما".ودار الحديث عن احتقان بين مبابي ونيمار مؤخرا، بعد جدال على تسديد ركلة جزاء أمام مونبيلييه في أغسطس الماضي.وتحدث مبابي بشأن الأزمة المزعومة مع نيمار، قائلا: "هذا عامي السادس معه، كانت لدينا علاقة مبنية على الاحترام، أحيانا تكون باردة وأحيانا تكون أكثر دفئا".وتابع مهاجم منتخب فرنسا: "أكن احتراما كبيرا له ولتأثيره على الفريق".وأضاف مبابي: "لا أعرف من سيسدد ركلات جزاء أمام يوفنتوس"، في حال حصل سان جرمان على واحدة في المباراة المقررة الثلاثاء أمام الفريق الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، واستطرد: "سنرى. علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور في المباراة".وتعمق مبابي في الحديث عن ركلات الجزاء، موضحا: "أن تكون الخيار الأول لا يعني أنك ستسدد كل ركلات الجزاء. عليك أن تتعلم كيف تتقاسم الكعكة”.ويتقاسم المهاجمان صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويأمل باريس سان جرمان أن يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية، عندما يستضيف يوفنتوس.