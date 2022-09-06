بينها سان جيرمان ضد اليوفي.. مواعيد الجولة الأولى للبطولة الاوروبية الاغلى

وتنطلق مباراة دينامو زغرب وتشيلسي في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق علي محمد علي.وتنطلق مباراة بروسيا دورتموند وكوبنهاجن في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق أحمد البلوشي.وتنطلق مباراة ريد بول سالزبورج وميلان في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 Extra"، بتعليق خالد الحدي.وتنطلق مباراة إشبيلية ومانشستر سيتي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium"، بتعليق حفيظ دراجي.تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق حسن العيدروس.وتنطلق مباراة سلتيك وريال مدريد في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق رؤوف خليف.وتنطلق مباراة لايبزيج وشاختار دونيتسك في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 2 Extra".وتبدأ مباراة أياكس أمستردام وجلاسكو رينجرز في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق جواد بدة.وتنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وسبورتنج لشبونة في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق عامر الخوذيري.وتنطلق مباراة نابولي وليفربول في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق حفيظ دراجي.وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وبورتو في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2"، بتعليق علي محمد علي.وتنطلق مباراة كلوب بروج وباير ليفركوزن في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 3 English".وتنطلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، بتعليق خليل البلوشي.وتنطلق مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق عصام الشوالي.وتنطلق مباراة توتنهام ومارسيليا في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول 2022، ومن المُقرر أن يتم بث المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 Extra"، بتعليق محمد بركات.