برشلونة.. الكشف عن سر وجود بنود غريبة في عقود بيليرين وألونسو

ووفقًاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه لم يتم تقديم بيليرين وألونسو في ملعب سبوتيفاي كامب نو مثل باقي الصفقات، لأن هناك مباراة ستقام غداً على الملعب بدوري أبطال أوروبا،كون الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن الملاعب التي تستضيف المباريات القارية قبل يوم من تنظيمها.وقالت الصحيفة إنه ليس من الانصاف أن يتعاقد برشلونة مع لاعبين ويمنحهما عقداً لمدة عام واحد، مع شرط جزائي يبلغ 50 مليون يورو، رغم أنهما يستطيعان الرحيل مجانا خلال أشهر قليلة.وأضافت: "هذا الأمر حدث مع بيليرين وألونسو كحيلة مالية مؤقتة، كي ينجح برشلونة في تسجيل الصفقتين دون أن يواجه معارضة من رابطة الليجا، بسبب قانون اللعب المالي النظيف".وأشارت إلى ان "برشلونة يخطط في أقرب وقت لتغيير عقود اللاعبين إلى أخرى حقيقية، دون الاتفاق مع الوكلاء على الأرقام حتى الآن".