ديمبلي: لم أتفاجأ بعدم انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وسئل ديمبلي خلال حوار أجراه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن تصريح الرئيس خوان لابورتا بأنه أفضل من مبابي، ورد: "يحب الناس مقارنة اللاعبين كثيرًا، لكنه (كيليان) مهاجم رائع ومتألق جدًا، ويسجل العديد من الأهداف".وحول بقائه على اتصال مع مبابي وموقفه من عدم الانتقال إلى ريال مدريد، علق ديمبلي: "نعم.. أتحدث معه دائمًا ومنذ سنوات عديدة.. لم يفاجئني هذا الأمر لأن كيليان يحب باريس حقًا.. إنه من هناك، ويحب المدينة ويقدم أداءً جيدًا، لذا من الأفضل له البقاء".وأضاف: "أتمنى أن أكون ضمن قائمة فرنسا في كأس العالم، رغم أن ذلك لا يعتمد علي، لكنني واضح بأن هذا الأمر ليس هاجسًا، يجب أن أركز على اللعب بشكل جيد، وأبذل قصارى جهدي في برشلونة، ثم قد تأتي الفرصة".وعن تأثره برحيل صديقه أوباميانج، أوضح: "إنه (بيير) يريد اللعب، كانت صفقة إيجابية للنادي أيضًا، لقد كانت جيدة للطرفين".وختم: "أمر محزن (رحيله)، سأذهب إلى لندن لرؤيته. لقد ساعدني بالفعل خلال الفترة التي قضيتها في دورتموند والآن أيضًا. كان يدعوني إلى شيء ما عندما أقدم له التمريرات الحاسمة".