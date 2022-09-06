Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أسعار الذهب في الأسواق المحلية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أسئلة "مثيرة" تجيب عنها النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

رياضة

2022-09-06 | 06:23
أسئلة "مثيرة" تجيب عنها النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا
1,176 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" في نسختها الثامنة والستين للموسم 2022-23، وذلك مساء الثلاثاء 6 سبتمبر/ أيلول.

وتُحيط بأعرق المُسابقات الأوروبية، ظروف ومؤثرات مثل مونديال قطر 2022، بينما سيحاول الكل كسر هيمنة حامل اللقب ريال مدريد، في ظل مواجهات من العيار الثقيل فرضتها القرعة بدايةً من دور المجموعات، فضلًا عن غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد.

النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، سينتهي دور المجموعات فيها بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المُقبل قبل المونديال القطري، على أن تُستأنف البطولة في 2023 من الدور ثُمن النهائي عقب كأس العالم.

وستفتقد البطولة هدّافها التاريخي رونالدو، بعد أنّ فشل فريقه مانشستر يونايتد في التأهل لدوري الأبطال، ليغيب النجم البرتغالي الفائز بلقب البطولة خمس مرات.

وعززت الفِرق قوامها بشكلٍ ملحوظٍ من أجل الظفر بالكأس الأرفع شأنًا في القارة العجوز على مستوى الأندية في ختام الموسم، وسيُقام النهائي في 10 يونيو/ حزيران 2023 على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بعاصمة تركيا، إسطنبول.

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه من غلاسكو، حيث يلتقي بمضيفه سيلتك الإسكتلندي، مساء الثلاثاء؛ بينما يحل مانشستر سيتي بقيادة الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية، ويرتحل يوفنتوس لملاقاة باريس سان جيرمان المدجج بنجومه.


ونستعرض في التقرير التالي 4 أسئلة تُجيب عنها النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

مَن يكسر هيمَنة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟
ستتجه الأنظار في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، نحو ريال مدريد حامل اللقب والأكثر تتويجًا بذات الأذنين، وستظل الطريقة التي تجاوز بها الملكي كل العقبات في طريقه نحو رفع الكأس الرابعة عشرة حاضرةً في الأذهان طويلًا، إذ أكد تتويج الميرينغي أنّ كل شيء وارد الحدوث؛ وأنّه بوسع كل فريق أن يحلم بالبطولة؛ بغض النظر عن حجم الأموال التي تضخ لدعم صفوفه.

ويخوض ريال مدريد منافسات البطولة من المجموعة الخامسة التي تُعَدّ سهلةً نسبيًّا على الورق، حيث وضعته القرعة بجانب لايبزيغ الألماني، شاختار الأوكراني، وسلتيك الإسكتلندي الذي عاد بعد غياب أربعة أعوام، للمشاركة في البطولة التي تُوّج بلقبها في موسم 1966-67.

هل ينجح ميسي في تجاوز رونالدو؟
يُعَدّ غياب رونالدو أحد أبرز الأحداث في النسخة الجديدة من دوري الأبطال، فالنجم البرتغالي الذي فعل كُلَّ ما يُمكن فعله من أجل الرحيل والانتقال إلى نادٍ يُنافس في الأبطال، لكي تستمر صولاته وجولاته في المحفل الأوروبي منذ عقدين، لن يشارك في البطولة بعدما فشل في إيجاد نادٍ جديد طوال فترة الانتقالات الصيفية، والتي انتهت في 2 سبتمبر الماضي، وسيكتفي بالمشاركة مع فريقه في الدوري الأوروبي.

وينفرد رونالدو بصدارة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا في 183 مباراة، لتبقى الفرصة متاحةً أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان لتقليص الفارق مع رونالدو أو حتى تجاوز عدد أهدافه؛ إذ يملك البرغوث 135 هدفًا في البطولة، مبتعدًا بفارق 15 هدفًا فقط عن النجم البرتغالي.

هل يتمكن غوارديولا من التتويج باللقب مع هالاند؟
يترقب الجميع مشاركة هالاند مع السيتي في دوري أبطال أوروبا، بعدما بدأ موسمه الأول في البريميرليغ بطريقة مثالية، إذ سجّل 10 أهداف في 6 مباريات فقط.

ويأمل المدرب الإسباني بيب غوارديولا في التتويج مع السيتي باللقب الوحيد الغائب عن خزانة إنجازاته منذ رحيله عن برشلونة، علمًا أنه وصل إلى النهائي في موسم 2020-21 قبل الخسارة (0-1) أمام تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل.

أيّ الدوريات الأوروبية الكبرى سيتفوق؟
تشهد النسخة الجديدة من التشامبيونزليغ حدثًا تاريخيًّا يحدث للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بمشاركة 5 فرق ألمانية، إذ أسهم تتويج آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي في زيادة عدد الفرق الألمانية بالبطولة القارية التي يشارك فيها إلى جانب بايرن ميونخ ولايبزيغ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن.

وبذلك، تفوّقت أندية الدوري الألماني على نظيرتها في إسبانيا (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية)، وإنجلترا (مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام)، وإيطاليا (ميلان ويوفنتوس وإنتر ونابولي).

وسيكون أحد أبرز الأسئلة التي مِن المنتظر أن تجيب عنها النسخة القادمة من دوري الأبطال، الحصة التي سيظفر بها كل دوري من الدوريات الكبرى في الأدوار الإقصائية من البطولة بعد أن تقاسمت الليغا والبريميرليغ مقاعد نصف نهائي النسخة الماضية، بواقع مقعدين لأندية الليغا (ريال مدريد وفياريال) ومثلهما للبريميرليغ (ليفربول ومانشستر سيتي).
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الشرطة تعتقل مطلوبا بقضايا مختلفة في الديوانية (صورة)
22.21%
12:57 | 2022-09-05
الشرطة تعتقل مطلوبا بقضايا مختلفة في الديوانية (صورة)
12:57 | 2022-09-05
بايدن يوجه دعوة الى جميع القادة العراقيين – عاجل
16.5%
12:15 | 2022-09-04
بايدن يوجه دعوة الى جميع القادة العراقيين – عاجل
12:15 | 2022-09-04
شرطة ميسان تكشف ملابسات اغتيال ضابط في الأمن الوطني
16.23%
09:07 | 2022-09-05
شرطة ميسان تكشف ملابسات اغتيال ضابط في الأمن الوطني
09:07 | 2022-09-05
عبر السومرية.. واشنطن تبدي موقفاً من اجراء الانتخابات العراقية المبكرة
15.93%
04:28 | 2022-09-05
عبر السومرية.. واشنطن تبدي موقفاً من اجراء الانتخابات العراقية المبكرة
04:28 | 2022-09-05
جلسة الحوار الوطني الثانية تنتهي بـ6 مخرجات - عاجل
15.08%
07:07 | 2022-09-05
جلسة الحوار الوطني الثانية تنتهي بـ6 مخرجات - عاجل
07:07 | 2022-09-05
مذيعة تصاب بجلطة دماغية على الهواء وتتصرف &quot;باحترافية&quot;
14.05%
02:14 | 2022-09-06
مذيعة تصاب بجلطة دماغية على الهواء وتتصرف "باحترافية"
02:14 | 2022-09-06
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: طروحات الحلبوسي ليست مستحيلة لكنها لن تتحقق... لماذا؟
Play
بالفيديو: طروحات الحلبوسي ليست مستحيلة لكنها لن تتحقق... لماذا؟
08:14 | 2022-09-06
رغم الأموال الطائلة الفساد ينخر جسد صلاح الدين
Play
رغم الأموال الطائلة الفساد ينخر جسد صلاح الدين
08:01 | 2022-09-06
رغم احتياج المواطن لها تأخر في تمرير الموازنة.. فيديو
Play
رغم احتياج المواطن لها تأخر في تمرير الموازنة.. فيديو
07:03 | 2022-09-06
سياسيون: تصفير المشاكل والاتفاق على موعد الانتخابات هو الحل
Play
سياسيون: تصفير المشاكل والاتفاق على موعد الانتخابات هو الحل
03:21 | 2022-09-06
المشهد السياسي في العراق: تخوف من هدوء يسبق العاصفة
Play
المشهد السياسي في العراق: تخوف من هدوء يسبق العاصفة
03:09 | 2022-09-06
أحدث تقنيات مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة في معرض بغداد الدولي
Play
أحدث تقنيات مكافحة الارهاب والعمليات الخاصة في معرض بغداد الدولي
05:27 | 2022-09-05
قانونيون: عودة نواب الكتلة الصدرية مرهون بموافقة المحكمة الاتحادية
Play
قانونيون: عودة نواب الكتلة الصدرية مرهون بموافقة المحكمة الاتحادية
03:29 | 2022-09-05
Play
"متلبساً بالرشوة".. النزاهة تطيح بمدير الأمن الوطني في ميسان (فيديو)
02:10 | 2022-09-05
اندلاع حريق بفندق في اربيل
Play
اندلاع حريق بفندق في اربيل
15:22 | 2022-09-04
كركوك.. وكالة الاستخبارات تقتل
Play
كركوك.. وكالة الاستخبارات تقتل "أمني قاطع الدبس" وإثنين من معاونيه
02:54 | 2022-09-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.