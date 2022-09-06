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برشلونة يحشد أسلحته استعداداً لأولى مواجهاته في أبطال أوروبا
Alsumaria Tv
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كشف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، قائمة فريقه لمباراة فيكتوريا بلزن غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:
تير شتيجن - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - أندرياس كريستينسن - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - جول كوندي - إريك جارسيا - إيناكي بينا - بالدي - جافي - بابلو توريس - أرناو تيناس.
فيما شهدت القائمة، غياب كل من: ميراليم بيانيتش - ماركوس ألونسو - هيكتور بيليرين.
ويتواجد برشلونة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب أندية فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ وإنتر ميلان.
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