برشلونة يحشد أسلحته استعداداً لأولى مواجهاته في أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة كاملة، كالآتي:تير شتيجن - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ممفيس ديباي - أندرياس كريستينسن - جوردي ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - رافينيا - جول كوندي - إريك جارسيا - إيناكي بينا - بالدي - جافي - بابلو توريس - أرناو تيناس.فيما شهدت القائمة، غياب كل من: ميراليم بيانيتش - ماركوس ألونسو - هيكتور بيليرين.ويتواجد برشلونة في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب أندية فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ وإنتر ميلان.