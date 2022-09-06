راتب فلكي لمبابي مع باريس

جدد مبابي تعاقده مع بي إس جي حتى صيف 2025، أواخر الموسم الماضي، ليفوت الفرصة على انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها أن كيليان سيحصل على 250 مليون دولار عن المواسم الثلاثة، أي ما يقرب من 83 مليون دولار في الموسم الواحد.ولفتت أيضا إلى أن المهاجم الفرنسي الدولي، حصل على مكافأة توقيع ضخمة بقيمة 125 مليون دولار، تعد الأكبر لأي لاعب رياضي في التاريخ.ويلعب كيليان مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انتقل إليه قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.