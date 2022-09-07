اليوم.. انطلاق البطولة العربية الأولى للألعاب المائية بمشاركة العراق

ويضم المنتخب 15 لاعباً، إذ يلعب في فئة 18-16 سنة السباحون أحمد علاء جبار وحسن علي خليل وعلي ماهر عبد الرزاق وعمر صاحب كاظم، فيما تضم فعالية -14 15 سنة حسين محمد جاسم وعلي حسين عيسى ويوسف أحمد مظهر وعبد الله جعفر خزعل وأحمد وجدي أحمد، وتشهد قائمة تحت -12 13 سنة السباحين علي فريد مجيد وموسى رياض هاشم ومحمد صادق باسم وكرار فريد مجيد وحسين إبراهيم قاسم وأحمد علي خليل.ويشرف على المنتخب كل من المدربين ياسين محمد علي وعماد مهدي لفئة الشباب، ومصطفى خضير حسن فئة تحت-14 15 سنة، والمدرب سيف نعيم صحن لفئة 13-12 سنة.