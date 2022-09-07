استعداداً لبطولة الاردن.. استدعاء 31 لاعباً للمنتحب الوطني

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ لكرةِ القدم أعلنَ قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لبُطولةِ الأردن الدوليّة".وأضاف، أن "القائمةُ ضمت 31 لاعباً هم كلٌ من : جلال حسن ، أحمد باسل ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مارتن حداد ، رسلان حنون ، مناف يونس ، كاردو صديق ، علي فائز ، زيد تحسين ، مهند جعاز ، ميرخاس دوسكي ، حمزه عدنان ، حسين عمار ، الآي فاضل ، أحمد عبد الحسين ، أمجد عطوان ، محمد علي عبود ، شهاب رزاق ، أمير العماري ، هيران أحمد ، محمد قاسم ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، بسام شاكر ، أحمد فرحان ، حسن عبد الكريم ، شيركو كريم ، أيمن حسين ، اسو رستم، وكاع رمضان".