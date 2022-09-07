تحديد المرشح الرئيسي لخلافة توخيل في تشيلسي

وأقيل توخيل صباح الأربعاء بعد هزيمة تشيلسي 1-0 أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.وقالت صحيفة "تيليجراف" إن مالكي تشيلسي الجدد يريدون أخذ النادي في اتجاه جديد، وأن جراهام بوتر مدرب برايتون، يناسب الفريق في التوجه الجديد.وغير بوتر أسلوب برايتون في اللعب منذ توليه المسؤولية، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري هذا الموسم ، حيث حصل على 14 نقطة من مبارياته الست الأولى.ويرغب المالك الشريك، تود بويلي، أن يلعب تشيلسي بطريقة أكثر هجومية، وقليل من الفرق يمكنها أن تضاهي برايتون، بسبب نظامه الهجومي من الناحية الجمالية.ويُزعم أن تشيلسي سيتواصل مع برايتون للتحدث إلى بوتر، ولكن هناك أسماء أخرى في الإطار.ويعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو متاحا، بعد أن فقد وظيفته في باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي.ويتمتع بوكيتينو بخبرة كبيرة بأجواء البريميرليج، بعدما خاض تجارب في إنجلترا، أهمها مع توتنهام.وما زال زين الدين زيدان بلا عمل بعد رحيله عن ريال مدريد، في حين أن لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، يعتبر خيارا آخر.