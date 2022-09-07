الكشف عن طبيعة إصابة بنزيما ومدة غيابه

وقال نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي في بيان شرح فيه طبيعة إصابة بنزيما: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم تشخيص حالته بإصابة في وتر العضلة شبه الوترية وإجهاد في العضلة الرباعية في فخذه الأيمن".ولم يكشف النادي الملكي المدة التي سيحتاجها بنزيما للتعافي، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن "المهاجم الفرنسي سيغيب عن الملاعب لنحو عشرة أيام".واشتكى بنزيما من آلام عضلية في قدمه اليمنى، ليقرر مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي استبداله في الدقيقة 30، بالبلجيكي إيدين هازارد.ويذكر أن مواجهة ريال مدريد ومضيفه سيلتيك، انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية دون رد.