على نفقته الخاصة.. كيوكوشنكاي العراق يتوجه إلى بيروت لخوض بطولة العرب

وقال رئيس الاتحاد العراقي في اللعبة، عمار وهيب، لـ السومرية نيوز، إن "المنتخب العراقي للكيوكوشنكاي توجه عبر مطار بغداد الدولي إلى بيروت للمشاركة في بطولة العرب التي ستنطلق في 10 أيلول الجاري حتى يوم 12 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 13 دولة عربية".وأضاف وهيب، أن "العراق يشارك بـ72 لاعباً من الرجال والنساء، و 4 مدربين لمختلف الفئات، و 10 حكام، ورئيس وفد".وأكد، أن "الوفد العراقي يشارك في البطولة على نفقته الخاصة، رغم أن وزارة الشباب والرياضة وعدت بتوفير المتطلبات لكنها لم توفر شيئاً مما ذكرت".وأشار وهيب، إلى أن "العراق يعتبر من المنافسين الأقوياء في بطولة العرب وهو متصدرها لسنوات عديدة".