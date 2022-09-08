بنزيما يوجه رسالة للجماهير بعد اصابته أمام سلتيك

السومرية نيوز – رياضة

قدم النجم الفرنسي لنادي ريال مدريد كريم بنزيما الشكر الى جماهير الفريق الملكي التي دعمته إثر تعرضه لإصابة في المباراة التي اقيمت أمام سلتيك الأسكتلندي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ونشر اللاعب الفرنسي رسالته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واتت على الشكل التالي: "لن أتذمر، عودتي ستكون قوية ... أشكركم على كل رسائلكم".

يذكر ان ادارة الفريق الملكي أفادت في بيان رسمي لها أن بنزيما يعاني من إصابة في العضلة نصف الوترية وإجهاد زائد في عضلات الفخذ الأيمن.