إصابة أحد نجوم برشلونة

وبحسب إذاعة "RAC 1" الإسبانية فإن سيرجي روبرتو لاعب البلوجرانا تعرض للإصابة خلال المباراة.وأضافت: "سيرجي روبرتو الذي اعتمد عليه المدير الفني تشافي هيرنانديز كأساسي في اللقاء في مركز الظهير الأيمن تعرض للإصابة، وخلال الاستراحة بين الشوطين طلب من المدرب استبداله".وأشارت الإذاعة، إلى أن روبرتو طلب الاستبدال بسبب شعوره بآلام جعلته لا يستطع استكمال اللقاء، ولذلك سحبه تشافي وأشرك جيرارد بيكيه بدلا منه، وتحول كوندي لمركز الظهير الأيمن.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب.