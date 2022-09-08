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بالدي يهدد صفقة برشلونة الجديدة
Alsumaria Tv
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أكد تقرير صحفي إسباني، أن أليكس بالدي الظهير الأيسر لبرشلونة، فاجأ الجميع في النادي الكتالوني، منذ فترة التحضير قبل الموسم والمباريات التي خاضها الفريق حتى الآن.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لو كانت إدارة برشلونة تخمن هذا النجاح لبالدي لما انتهى الأمر بماركوس ألونسو في برشلونة، لكن كان هناك التزام بالتوقيع معه بعد وعده بإتمام الصفقة".
وأضافت الصحيفة: "ماركوس ألونسو كان لديه سلوك رائع مع إدارة برشلونة وقدم كل التسهيلات وعقده قصير، وسيتم إعادة تنظيم مركز الظهير الأيسر في الصيف المقبل، وسيتم اتخاذ القرار بالاعتماد على أدائه".
وانتقل ماركوس ألونسو إلى برشلونة قادما من تشيلسي ووقع لمدة عام واحد مع شرط جزائي قيمته 50 مليون يورو.
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